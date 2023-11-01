شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لائحة الدورى الأفريقى حال تعادل الأهلى وصن داونز بالنتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الأهلى بعد قليل، نظيره صن داونز الجنوب أفريقى على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات إياب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقي، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

وتنص لوائح بطولة الدوري الأفريقي، أن التعادل في النتيجة ذهابًا وإيابًا، في الدورين ربع ونصف النهائي، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة لحسم المتأهل.

ولكن في المباراة النهائية يتم حسم صاحب اللقب في حالة التعادل، باللجوء إلى الوقت الإضافي في بداية الأمر، ومن ثم إلى ركلات الترجيح.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز كالتالي: "حارس المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أكرم توفيق، وخط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية، وخط الهجوم: بيرسي تاو، كهربا، حسين الشحات".

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

ويحتاج النادى الأهلى للفوز على صن داونز في مباراة اليوم، بهدفين نظيفين للوصول إلى المباراة النهائية، كما يمكن للأهلى الفوز بهدف نظيف في المباراة والتأهل عن طريق الفوز بركلات الترجيح، كما يمكن التأهل بالفوز بفارق هدفين.

تخطى الأهلى عقبة سيمبا التنزانى بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 فى القاهرة، وتخطى صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولى بهدفين دون فى مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 30.50 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق صن داونز 29.63 مليون يورو، ويعد أليو ديانج لاعب وسط المارد الأحمر أغلى لاعب فى صفوف الأهلى بقيمة 4.5 مليون يورو، فيما يعد شالوليلى هو أغلى لاعب فى صفوف بطل جنوب أفريقيا بنفس القيمة التسويقية.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 68 مباراة، فاز فى 47 لقاءً، وتعادل فى 14 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 126 أهداف وتلقت شباكه 40 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 42 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

والتقى النادى الأهلى مع صن داونز فى 15 مواجهة، 14 مباراة منها فى بطولة دورى أبطال أفريقيا وواحدة في الدورى الأفريقى، فاز بطل مصر فى خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى 5 مباريات، وسجل الأهلى 19 هدفا فى شباك صن داونز وتلقت شباكه 20 هدفا، وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

تاريخ طويل جمع الأهلى بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 32 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلى فى 13 مباراة، وسيطر التعادل على نتيجة 9 مباريات، فيما خسر الأهلى 10 مباريات.

وأسند الكاف إدارة مباراة الليلة الحكم السنغالي عيسى سي والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد، وفي غرفة الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة اليوم عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد بسبب الإصابة وحمزة علاء ومحمد الضاوى كريستو وكريم نيدفيد وكريم الدبيس ومعتز محمد ومحمد زعلوك لأسباب فنية.