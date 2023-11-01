شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى وصن داونز الحاسمة فى نصف نهائى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة الأهلى ضد صن داونز، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى، محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور فى الوسط، وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هانى ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلى كالتالى: "ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو".