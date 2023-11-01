شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى وصن داونز.. ومعلول يهدر ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلى ضد صن داونز، بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي الدورى الإفريقى لكرة القدم.

وهدد بيرسى تاو مرمى صن داونز برأسية فى الدقيقة الخامسة بعد استقبال عرضية من حسين الشحات، وسدد الشحات تصويبة بعيد المدة في الدقيقة السابعة ولكن وصلت سهلة فى يد ويليامز حارس مرمى صن داونز.

وتحصل بيرسى تاو على ركة جزاء في الدقيقة الثامنة نتيجة العرقلة من قبل حارس صن داونز، وتقدم علي معلول لتسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 12، ولكن أهدرها بعدما تصدى لها حارس الفريق الجنوب إفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا فى الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي: "ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو".

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.