شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تفاعل كولر مع جماهير الأهلى في مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع هتافات جماهير القلعة الحمراء في مباراة صن داونز، المقامة حالياً على استاد القاهرة الدولى، في إطار مواجهات إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي: "ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو".

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.