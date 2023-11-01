شكرا لقرائتكم خبر عن العارضة تحرم كهربا من التقدم للأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرمت العارضة متابعة محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم فريق الأهلى لإحراز الهدف الأول أمام صن داونز في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي: "ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو".

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.



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