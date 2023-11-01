شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع صن داونز بدون أهداف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد صن داونز بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين لضمان الصعود إلى نهائي البطولة القارية.

وهدد بيرسي تاو مرمى صن داونز برأسية في الدقيقة الخامسة بعد استقبال عرضية من حسين الشحات، وسدد الشحات تصويبة بعيد المدة في الدقيقة السابعة ولكن وصلت سهلة في يد ويليامز حارس مرمى صن داونز.

وتحصل بيرسي تاو على ركة جزاء في الدقيقة الثامنة نتيجة العرقلة من قبل حارس صن داونز، وتقدم علي معلول لتسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 12، ولكن أهدرها بعدما تصدى لها حارس الفريق الجنوب أفريقي.

وسدد سيرينو تصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23 ولكن أمسك بها الشناوي، وفشل كهربا في استغلال فرصة خطيرة في الدقيقة 24 من دربكة بين دفاع صن داونز، بعدما ارتطمت به الكرة التي سددها لاعب صن داونز في كهربا وبعدها ارتطمت في العارضة وارتدت بعيدا عن الشباك.

وهدد بيرسي تاو مرمى صنن داونز بتصويبة في الدقيقة 30 ولكنها ارتطمت بالعراضة وارتدت داخل الملعب، قبل أن يشير حكم الراية بوجود تسلل على تاو، وفشل كهربا في استغلال عرضية إمام عاشور الرائعة في الدقيقة 34 بسبب عدم التعامل الجيد مع الكرة.

ولعب حسين الشحات ركنية في الدقيقة 40 ولكن لمست زواني لاعب صن داونز وتحولت إلى ركنية جديدة، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي: ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو. وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.



































