شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة كلامية بين الجهاز الفني لفريق صن داونز ولاعبى الأهلى بين شوطى المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشبت مشادة كلامية بين الجهاز الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقى وولاعبي والجهاز الفني للأهلى أثناء التوجه إلى غرف الملابس عقب انتهاء الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة الدولى، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي: ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو.

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.