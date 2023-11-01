شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يهدر ركلة الجزاء التاسعة له مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر على معلول ظهير النادي الأهلى ركلة الجزاء التاسعة له بمقيص الأهلى منذ انضمامه للقلعة الحمراء قبل 7 مواسم، بعدما أضاع على الأهلى فرصة التقدم أمام صن داونز.

وأضاع التونسى على معلول لاعب فريق الأهلى ركلة جزاء لفريقه أمام صن داونز فى الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بين الأهلى وصن داونز بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة، وجاء تشكيل الأهلى الرسمى أمام صن داونز كالتالي: "حارس المرمى: محمد الشنأوي، وخط الدفاع: على معلول، محمد عبد المنعم، رامى ربيعة، أكرم توفيق، وخط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية، وخط الهجوم: بيرسى تأو، كهربا، حسين الشحات".

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدى أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هانى ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

ويحتاج النادى الأهلى للفوز على صن داونز فى مباراة اليوم، بهدفين نظيفين للوصول إلى المباراة النهائية، كما يمكن للأهلى ألفوز بهدف نظيف فى المباراة والتأهل عن طريق الفوز بركلات الترجيح، كما يمكن التأهل بالفوز بفارق هدفين.

تخطى الأهلى عقبة سيمبا التنزانى بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 فى القاهرة، وتخطى صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولى بهدفين دون فى مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 30.50 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق صن داونز 29.63 مليون يورو، ويعد أليو ديانج لاعب وسط المارد الأحمر أغلى لاعب فى صفوف الأهلى بقيمة 4.5 مليون يورو، فيما يعد شالوليلى هو أغلى لاعب فى صفوف بطل جنوب أفريقيا بنفس القيمة التسويقية.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 68 مباراة، فاز فى 47 لقاءً، وتعادل فى 14 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 126 أهداف وتلقت شباكه 40 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 42 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

والتقى النادى الأهلى مع صن دأونز فى 15 مواجهة، 14 مباراة منها فى بطولة دورى أبطال أفريقيا ووأحدة فى الدورى الأفريقى، فاز بطل مصر فى خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى 5 مباريات، وسجل الأهلى 19 هدفا فى شباك صن دأونز وتلقت شباكه 20 هدفا، وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

تاريخ طويل جمع الأهلى بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 32 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، ألفوز كان حليف الأهلى فى 13 مباراة، وسيطر التعادل على نتيجة 9 مباريات، فيما خسر الأهلى 10 مباريات.

وأسند الكاف إدارة مباراة الليلة الحكم السنغإلى عيسى سى والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد، وفى غرفة الفار الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم ويعأونه دانييل لاريا من غانا.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة اليوم عمرو السولية ومحمود متولى وكريم فؤاد بسبب الإصابة وحمزة علاء ومحمد الضأوى كريستو وكريم نيدفيد وكريم الدبيس ومعتز محمد ومحمد زعلوك لأسباب فنية.