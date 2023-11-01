عودة إمام عاشور.. ٤ تغييرات في التشكيل الأساسي للأهلي أمام صن داونز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراته أمام صن داونز، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي الدورى الأفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.