شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ينتقد صحفياً إسبانياً بعد حديثه عن مقابلته مع لابورتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي انتقادات إلى الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، واتهمه بالكذب.

وكتب روميرو عبر حسابه على منصة إكس ليتحدث عن مقابلة ميسي مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي نظمته مجلة فرانس فوتبول.

وزعم الصحفي الإسباني أن ميسي ولابورتا تحدثا عقب انتهاء الحفل وتتويج الأرجنتيني بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، حيث حرص رئيس نادي برشلونة على شكره لحديثه عنه خلال كلمته، كما اتفقا على إيجاد موعد مناسب لمباراة تكريمه.

وأعاد ميسي نشر صورة لتغريدة جيرارد روميرو وكتب «أنت تكذب مجدداً»، ليتلقى الصحفي الإسباني مئات التغريدات الغاضبة التي ذكرته بتكراره نشر القصص المختلقة عن اللاعبين الحاليين والسابقين لبرشلونة، بمن فيهم اللاعب الأرجنتيني الذي نشر عنه أخباراً سابقة في الماضي.

من جانبه، اكتفى جيرارد روميرو بتبرير نشره للتغريده قائلاً إنه اعتمد على أحد مصادره لنقل القصة، لكن من الواضح تلقيه معلومات غير صحيحة عن ليونيل ميسي مجدداً.