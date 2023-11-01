شكرا لقرائتكم خبر عن ليما وأحمد حمدان نجوم «سبورت فور أوول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج أيقونة الوصل ولاعب منتخب الإمارات الوطني فابيو دي ليما بكأس سبورت فور أوول، نجماً للجولة السادسة من دورينا برصيد 37% من إجمالي الأصوات، متفوقاً على نجم الشارقة كايو لوكاس32% وشاهين سرور لاعب خورفكان 19%.

أما في فئة أفضل حارس، فقد انتزعها العائد من الإصابة حارس خورفكان أحمد حمدان بنسبة 45.3% وبفارق كبير عن أقرب منافسيه عادل الحوسني حارس الشارقة 23.5%، ومحمد الشامسي من الوحدة 18.5%.

ويذكر ان استفتاء شبكة سبورت فور أوول لاختيار نجوم دوري أدنوك للمحترفين والذي يحظى بمتابعة ومشاركة جماهيرية واسعة، قد شهد تغيراً جوهرياً في آلية التصويت، وذلك برفع نسبة ترشيحات الخبراء إلى 50% بدلاً من 40% بعد إضافة 5 من النقاد الرياضيين للجنة، ليرتفع العدد إلى 25 خبيراً من المحللين والإعلاميين، كما تم تقليل نسبة تصويت متابعين الشبكة من 60 إلى 50%.

وفسر عبدالعزيز عبدالله مدير سبورت فور أوول هذه الخطوة بأنها تصب في اتجاه مزيد من الموضوعية والتوازن في تقييم المتأهلين لحصد الجائزة.

كما شهد استفتاء الأفضل في الجولة السادسة أيضاً حدثاً يتكرر للمرة الثانية بحجب جائزة الحكام، بعدما أكد مسلم أحمد خبير التحكيم والمشرف على ترشيحات أفضل صافرة، على أن كثرة الأخطاء وانخفاض مستوى أطقم التحكيم وتعدد تدخلات حكام الفيديو خلال 7 مباريات، تسببت في انخفاض التقييم الفني لحكام الجولة السادسة.