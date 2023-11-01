مشادة بين لاعبي الأهلي وصن داونز بعد نهاية الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت مشادة قوية بين لاعبي الأهلي وصن داونز والأجهزة الفنية للفريقين بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة الجارية الآن في إياب الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي.

ورصد البث التليفزيوني وقوع مشادة قوية بين مسئولي الفريقين واللاعبين، دون معرفة السبب، وتدخل أكثر من لاعب في الأهلي أبرزهم ياسر إبراهيم وأكرم توفق.

التعادل يحسم الشوط الأول ..

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي و صن داونز بدون أهداف في المباراة الجارية الآن على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأفريقي .

وبدأ الأهلي في بداية لقاء صن داونز من تنفيذ العديد من الهجمات الخطرة على الحارس روني وليامز ولكن نجح الحارس والدفاع في حماية عرينة خلال الشوط الأول .

هدد الأهلي مرمي صن داونز العديد من الفرص لتسجيل هدف التقدم في مرمي روني وليامز.

وفي الدقيقة 7 من عمر المباراة على ركلة جزاء بسبب عركلة الجنوب أفريقي بيرسي تاو في منطقة الجزاء في وسط اعترضات لاعبي صن دوانز على قرار الحكم ، أهدر فريق الأهلي فرصة التقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ 12 عن طريق اللاعب علي معلول بعدما أضاع ركلة جزاء للمارد الأحمر وتصدي لها حارس مرمي صن داونز.

في الدقيقة 29 أضاع بيرسي تاو الهدف الأول في انفراد تام وسدد الكرة في العارضة ولكن في النهاية احتسب التسلل على بيرسي تاو.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي و صن دوانز بدون أهداف ويحتاج القلعه الحمراء للفوز على صن دوانز بهدفين دون رد .