تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني إريك تين هاج تشكيل فريق مانشستر يونايتد الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد نيوكاسل يونايتد والتي ستجمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد للمباراة كالآتي:

حارس المرمى: أندري أونانا

الدفاع: سيرجيو ريجيليون- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- ديوجو دالوت

الوسط: كاسيميرو- هانيبال مجبري- ماسون ماونت

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- أنتوني مارسيال- أنتوني

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري.