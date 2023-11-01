تشكيل تشيلسي الرسمي ضد بلاكبيرن في كأس الرابطة الإنجليزية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة بلاكبيرن روفرز ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

في المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ويحتضنها ملعب “ستامفورد بريدج” معقل البلوز المباراة، في إطار منافسات الدور الـ 16 من مسابقة كأس كاراباو.

تشكيل تشيلسي الرسمي ضد بلاكبيرن

حراسة المرمى: سانشيز.

الدفاع: جيمس – ديساسي – بادياشيلي – كوكوريا.

الوسط: أجوتشكو – إنزو فيرنانديز – جالاجير.

الهجوم: كول بالمر – رحيم ستيرلينج – نيكولاس جاكسون.

تصريحات كول بالمر:

تحدث كول بالمر، لاعب تشيلسي الإنجليزي، في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، حيث قال: "عند تسجيل آرسنال هدفه الثاني في مرمانا كنت أتناول مشروبًا".

وتابع بالمر تصريحاته: "قمت برمي زجاجة المياة بعيدًا، كما يفعل أي شخص، لكنني لم أنظر، لتصطدم بالمدرب بوكيتينو".

وأكمل: "تشيلسي يقدم مستويات جيدة، نحاول الظهور في التدريبات بشكل جيد، أعمل بجد وحاول فقط رد الجميل له لأنه يضع الكثير من الثقة فينا".

وأضاف: "تحدثت معه وقلت له أنا آسف، فاعتذرت بشكل صحيح بعد المباراة مباشرةً".

واختتم بالمر تصريحاته: "آمل ألا يبعدني عن التشكيل لهذا السبب".

جدير بالذكر أن تشيلسي يقدم مستويات متذبذبة تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو، مما يجعله أمام انتقادات حادة من الصحافة والجماهير الإنجليزية.