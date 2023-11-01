خبير تحكيمي يكشف صحة قرار احتساب ركلة الجزاء لصالح بيرسي تاو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف فريد علي الخبير التحكيمي بقناة أبو ظبي الرياضية عن صحة ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الأهلي بعد عرقلة بيرسي تاو في أحداث الشوط الأول.

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أكد فريد علي الخبير التحكيمي بقناة أبو ظبي الرياضية على صحة قرار حكم المباراة الأهلي وصن داونز في الشوط الأول .

وفي الدقيقة 7 من عمر المباراة احتسب ركلة جزاء بسبب عركلة الجنوب أفريقي بيرسي تاو في منطقة الجزاء في وسط اعترضات لاعبي صن دوانز على قرار الحكم ، وأهدر فريق الأهلي فرصة التقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ 12 عن طريق اللاعب علي معلول بعدما أضاع ركلة جزاء للمارد الأحمر وتصدي لها حارس مرمي صن داونز.

في الدقيقة 29 أضاع بيرسي تاو الهدف الأول في انفراد تام وسدد الكرة في العارضة ولكن في النهاية احتسب التسلل على بيرسي تاو.

وقد حسم التعادل السلبي بين الأهلي وصن داونز بدون أهداف في نتيجة الشوط الأول في المباراة الجارية الأن على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور نصف نهائي الدوري الأفريقي .

كان النادي الأهلي قد بدأ مباراة صن داونز بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى محمد الشناوي، وخط الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وأكرم توفيق وعلي معلول، في خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، في خط الهجومي بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام صن داونز كل من مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - أنتوني موديست - محمد هاني - رضا سليم - أحمد عبدالقادر - طاهر محمد - محمد أفشة - صلاح محسن - أحمد نبيل كوكا.

في حراسة المرمى: ويليامس.

في خط الدفاع: مفالا – كويتزي – وبوتويل – وموداو.

في خط الوسط: ميكانا – موديبا – وأليندا.

في خط الهجوم: زواني – سيرينو – ماسيكو.