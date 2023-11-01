طرد لاعب صن داونز بعد التدخل العنيف على أكرم توفيق

تعرض لاعب صن داونز للطرد أمام الاهلي في اللقاء المقام الآن على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويلتقي الاهلي مع صن داونز الآن في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لـ جونيور ميديتيا لاعب صن داونز، بعد تدخله العنيف على أكرم توفيق لاعب الاهلي.

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ولا يزال يسيطر التعادل السلبي على مباراة الاهلي وصن داونز حتى الآن.

وتعرض رضا سليم لاعب المارد الأحمر للإصابة بعد دقيقة من دخوله، ليغادر ملعب المباراة ويشارك أحمد عبد القادر بدلاص منه.

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز صن داونز على الاهلي بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الاهلي وصن داونز مع الوداد المغربي في نهائي الدوري الأفريقي.

وكان الوداد قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على الترجي بركلات الترجيح بنتيجة 4-5.