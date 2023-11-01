الاهلي يفشل في التخلص من عقدة صن داونز للمباراة السابعة تواليًا

فشل النادي الاهلي في تخطي عقبة فريق ماميلودي صن داونز، في الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي بالموسم الحالي 2023.

وتعادل الاهلي مع صن داونز سلبيًا في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، بعدما خسر مباراة الذهاب 1-0 ليودع المارد الأحمر منافسات البطولة.

وتعد هذه المباراة السابعة على التوالي التي يفشل فيها النادي الاهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره ماميلودي صن داونز في بطولات أفريقيا.

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ولم يحقق النادي الاهلي أي انتصار على ماميلودي صن داونز منذ فوزه بهدفين دون رد في دوري أبطال أفريقيا بتاريخ 15 مايو لعام 2021.

وبذلك تأهل فريق صن داونز للمباراة النهائية لبطولة الدوري الإفريقي بالموسم الحالي ليواجه نظيره الوداد المغربي الذي صعد على حساب الترجي التونسي.