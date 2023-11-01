موعد مباراة الاهلي القادمة بعد وداع الدوري الأفريقي على يد صن داونز

خيم التعادل على مباراة الاهلي وصن داونز التي أقيمت اليوم على ستاد القاهرة، ليتأهل الفريق الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وانتهت مباراة الاهلي وصن داونز بالتعادل السلبي بدون أهداف، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد.

موعد مباراة الاهلي القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيرة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ومن المقرر أن يلتقي الفريقين يوم السبت المقبل الموافق 4 نوفمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد المقاولون العرب.

ويحتل الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد المقاولون في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين.