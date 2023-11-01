ماذا ينتظر الاهلي بعد وداع بطولة الدوري الإفريقي؟

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ارتباطات هامة في مختلف البطولات بعد وداع بطولة الدوري الإفريقي أمام نظيره ماميلودي صن داونز من الدور نصف النهائي.

وتعادل الاهلي سلبيًا مع صن داونز في مباراة الإياب بالدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، وكان خسر في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليودع منافسات البطولة.

وينتظر الأهلي مواجهة أمام المقاولون العرب، السبت المقبل بالجولة السادسة من عمر دوري نايل المصري بالموسم الحالي 2023 – 2024.

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كما يترقب الأهلي مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الثامن من نوفمبر المقبل لمعرفة منافسه على لقب نهائي كأس مصر.

وينتظر النادي الاهلي أيضًا انطلاق مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بمواجهة فريق ميدياما الغاني في أولى جولات مرحلة المجموعات يوم 25 نوفمبر الجاري.

ويلعب الاهلي في مجموعة تضم معه كل من شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.