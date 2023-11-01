الاهلي يودع الدوري الأفريقي من نصف النهائي على يد صن داونز

ودع فريق النادي الاهلي منافسات بطولة الدوري الأفريقي من دور نصف النهائي، بعد التعادل سلبيًا مع صن داونز الجنوب أفريقي، في لقاء الإياب.

واستضاف الاهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وتعادل الاهلي مع صن داونز، بدون أهداف في لقاء إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي، ليودع البطولة بفضل فوز الفريق الجنوب أفريقي بهدف في مباراة الذهاب.

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وشهد الشوط الأول ضغط قوي من جانب النادي الاهلي ولكنه واجه سوء حظ كبير في استغلال الهجمات التي أتيحت له.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النادي الاهلي بعد خطأ من حارس صن داونز على بيرسي تاو، ولكن أهدرها علي معلول.

وفي الشوط الثاني، استمر فريق الأهلي في اندفاعه الهجومي ولكن المحاولات لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

وتعرض رضا سليم لإصابة بعد دقيقة من دخوله بديلًا، ليدخل أحمد عبد القادر بدلًا منه، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لـ جونيور ميندييتا، بعد تدخل متهور على أكرم توفيق.

ودخل الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.