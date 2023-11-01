نجح فريق صن داونز في تخطي عقبة الاهلي، ليضرب موعداً مع الوداد المغربي في نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وتأهل صن داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي بعد التعادل سلبياً مع الاهلي بدون أهداف في مباراة الإياب التي أقيمت على ستاد القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا قد انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

بينما تأهل الوداد إلى النهائي بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-5، وكانت مباراتي الذهاب والعودة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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موعد مباراة الوداد وصن داونز في نهائي الدوري الأفريقي

من المقرر أن تقام مباراة ذهاب نهائي الدوري الأفريقي يوم الأحد المقبل الموافق 5 نوفمبر، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

بينما تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق 11 نوفمبر الجاري في بريتوريا.