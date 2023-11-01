عودة كهربا وعاشور.. تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق الأول كرة القدم لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة العودة التي تقام في الثامنة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وجاء تشكيل الأهلي ضد صنداونز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا

وتقام المباراة في ستاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع من أجل عبور عقبة صنداونز والتأهل لنهائي الدوري الأفريقي.