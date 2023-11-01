زواني وسيرينو يقودان هجوم صن داونز أمام الأهلي في دوري السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز، الجنوب أفريقي عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي المقامة على استاد القاهرة.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب بهدف دون رد، الأحد الماضي، على ملعب بريتوريا، ليحتاج المارد الأحمر للتأهل بفارق هدفين منافسه صن داونز.

وجاء تشكيل صن داونز أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – مفالا – جرانت كيكانا- عبد المنعم بوطويل.

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي.

الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو.

وينظم الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بطولة دوري السوبر الإفريقي، في أول نسخة للبطولة بتواجد 8 أندية هم الأفضل والأقوى في قارة أفريقيا.

وشارك في البطولة كل من :"الأهلي وسيمبا التنزاني وبترو أتليتكو الأنجولي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي، وإنيمبا النيجيري والوداد البيضاوي المغربي".

وتأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري السوبر الأفريقي في نسخته الأولى بعد تخطي عقبة الترجي التونسي بركلات الترجيح.