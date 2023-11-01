فانتازي.. هل حان الوقت لاستبدال تريبير بمدافع أرخص؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يعرض كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي بعض المدافعين أصحاب السعر المتوسط ولديهم جدول مباريات أفضل من نيوكاسل يونايتد الذي لديه جدول مباريات مصنف "صعب" وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

ويمكن لجدول نيوكاسل يونايتد الصعب أن يقنع العديد من مالكي كيران تريبير (7 مليون جنيه إسترليني) في فانتازي الدوري الإنجليزي بالبحث عن بديل للظهير الإنجليزي.

ويستضيف فريق نيوكاسل كل من، أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، مما قد يحد من قدرة تريبير على الحفاظ بشباكه نظيفة وتمريراته الحاسمة ويهدد مكانه في صدارة ترتيب المدافعين الأكثر تحقيقا للنقاط.

وأقرب منافسيه، يواكيم أندرسن لاعب كريستال بالاس (5 مليون جنيه إسترليني)، الذي لديه سلسلة من المباريات مصنف سهل، حيث يتأخر أندرسن بخمس نقاط فقط عن تريبير برصيد 54 نقطة.

ويمتلك قلب الدفاع هدفين وتمريرة حاسمة وأربع شباك نظيفة وتسع نقاط إضافية خلال أول 10 أسابيع في الدوري الإنجليزي.

ويتمتع كل من ماتي كاش لاعب أستون فيلا (5.2 مليون جنيه إسترليني) وديوجو دالوت ظهير مانشستر يونايتد (4.9 مليون جنيه إسترليني) ونايف أكرد لاعب وست هام يونايتد (4.5 مليون جنيه إسترليني) أيضًا بالجداول الزمنية والقدرة الهجومية على تسجيل أهداف.

وسجل ماتي كاش لاعب الفيلا هدفين وقدم تمريرة حاسمة خلال أول 10 أسابيع من الدوري الإنجليزي، وتسديداته الـ16 و13 كرة داخل منطقة الجزاء وثماني تسديدات على المرمى هي أكثر من أي مدافع آخر في فانتازي.

أندرسن وأكرد لاعب وست هام متطابقان في كل من التسديدات والكرات على المرمى، مع تصنيف كل منهما بين أفضل أربعة مدافعين في الإحصائية الأخيرة.

وتم تعزيز تهديد أكرد في الركلات الثابتة من خلال وصول جيمس وارد براوس (6.2 مليون جنيه إسترليني)، مع ملكية بنسبة 0.8 في المائة فقط مما يجعله فارقًا كبيرًا.

وسجل دالوت، ظهير مانشستر يونايتد، هدفًا واحدًا وصنع تسع فرص، وهو إجمالي لم يتفوق عليه سوى اثنين من زملائه في الفريق منذ أن شارك لأول مرة في 2023/24 في الجولة الثالثة.

وهذا يجعل فرص أندرسن العشرة التي صنعها أكثر تميزا، نظرًا لأنه يلعب كقلب دفاع وليس ظهير.

وفي نهاية المطاف، فإن قدرة أندرسن على العودة الدفاعية والهجومية، بالإضافة إلى النقاط الإضافية، تجعله الاختيار الأبرز للمدربين الذين يبحثون عن بديل قصير المدى لتريبير.

ومن الممكن أن يتمتع كاش أيضًا بفترة مقبلة مربحة، على الرغم من أنه قد يضطر إلى الاعتماد على تهديده الهجومي؛ حيث سيخوض ثلاث مباريات خارج أرضه في الأربع المقبلة.

ويمكن أيضًا أن يكون الظهير الأيسر لليفربول كونستانتينوس تسيميكاس (4.6 مليون جنيه إسترليني) وبن وايت لاعب أرسنال (5.7 مليون جنيه إسترليني) من اللاعبين الرئيسية لمديري فانتازي خلال أسابيع اللعب القليلة المقبلة.

وحافظ تسيميكاس على شباكه نظيفة منذ مشاركته كأساسي بدلا من المصاب أندرو روبرتسون (6.5 مليون جنيه إسترليني) ولديه جدول مباريات جيد يجعله يقدم قيمة ممتازة.

ويصبح جدول مباريات بن وايت أكثر سهولة بدءً من الجولة 12 في الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه بيرنلي، وولفرهامبتون ولوتون تاون في الجولات الأربع التالية للجولة الحادية عشر.

ويجب على لاعبي فانتازي أيضًا مراقبة لياقة بيرفيس إستوبينان لاعب برايتون (5 مليون جنيه إسترليني)، والذي يقترب من العودة من الإصابة، حيث سجل الإكوادوري هدفًا واحدًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في ست مباريات قبل أن يغيب بسبب الإصابة.