فانتازي.. ارتفاع سعر مهاجم آرسنال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهد اليوم الأربعاء ارتفاع سعر مهاجم أرسنال إيدي نيكيتاه، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 1 نوفمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إيدي نيكيتاه (آرسنال) 5.6 مليون جنيه إسترليني

بريان مبيومو (برينتفورد) 6.7 مليون جنيه إسترليني

دومينيك سوبوسلاي (ليفربول) 7.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ماركوس سينسي (بورنموث) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

لويس دياز (ليفربول) 7.4 مليون جنيه إسترليني.

كارلتون موريس (لوتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني.

ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

ماكس لوي (شيفيلد يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني.