الوداد المغربي لنهائي دوري السوبر الأفريقي بعد إقصاء الترجي بركلات الترجيح

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح فريق الوداد المغربي في التأهل لنهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، عقب تخطي عقبة الترجي التونسي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بفوز الأخير بهدف وهي نفس نتيجة الذهاب.

جاءت المباراة مثيرة بين الطرفين وضغط فريق الترجي منذ البداية مستغلا عامل الجماهير، بينما اعتمد الوداد المغربي على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

أحرز هدف الترجي التونسي رودريجو رودريجيز في الدقيقة 66 من ضربة رأس قوية، وحاول بعدها إضافة الهدف الثاني ولكن تماسك دفاع الوداد وانتهت المباراة بهذه النتيجة واتجه الفريقين لركلات الترجيح التي حقق فيها الوداد الفوز بنتيجة 3/4.

وينتظر فريق الوداد المغربي الفائز من مواجهة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي في نهائي البطولة.