صلاح في الهجوم.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول، عن تشكيل الريدز لمواجهة بورنموث، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين.

وأجرى كلوب بعض التغييرات في تشكيل الفريق منها استبعاد لويس دياز بسبب أزمة والدة، والدفع بجاكبو.

ويواصل دياز الغياب بعد اختطف والديه من شوارع كولومبيا الأسبوع الماضي، ليغيب عن مباراة ليفربول أمام نوتنجهام فورست والتي فاز بها الريدز بنتيجة 3/0 على ملعب آنفليد.

أزمة لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي، المتعلقة باختطاف والديه، ويتواصل تأثير ذلك على اللاعب الكولومبي الدولي.

ونجح ليفربول في إقصاء نادي ليستر سيتي في الدور 32 من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، والفوز عليه بنتيجة 3/1 على ملعب "أنفيلد"، سبتمبر الماضي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، كونساه، جويل ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، كورتس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو.