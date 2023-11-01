فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة الحادية عشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط في الجولة الحادية عشر، وقبل الموعد النهائي للإنتقالات يوم السبت المقبل.

عبد الله دوكوري (إيفرتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني

لاعب خط وسط منتخب مالي هو أفضل لاعب في إيفرتون بفانتازي خلال الأسابيع العشرة الافتتاحية لموسم 2023/24 حتى الآن.

وسجل دوكوري ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال تلك الفترة، ليحقق 40 نقطة كأكثر لاعب في إيفرتون تحقيقا لنقاط فانتازي، وتُظهر الإحصائيات تأثيره الكبير على هجوم فريق إيفرتون قبل لقائهم على أرضهم مع برايتون يوم السبت المقبل.

وتسديداته الـ18، و14 كرة داخل منطقة الجزاء، وصناعة ثماني فرص خطيرة و11 تسديدة على المرمى، كلها أرقام تتصدر إحصائيات الفريق الأزرق.

وفي الوقت نفسه، لم يحافظ برايتون على نظافة شباكه هذا الموسم، حيث تلقت شباكه 10 أهداف في مبارياته الأربع خارج أرضه.

باسكال جروس (برايتون) 6.3 مليون جنيه إسترليني

من المقرر أن يبدأ برايتون جدول مباريات مصنف "سهل"على المدى القصير يمكن أن يرفع الإنتاج الهجومي للاعب الألماني.

وعلى الرغم من أن جروس لم يسجل سوى هدفين وتمريرة حاسمة حتى الآن، فإن الإحصائيات تظهر مدى أهميته في الهجوم، حيث فرصه الـ 18 هي إجمالي فرص الفريق، في حين أن تسديداته السبع على المرمى تحتل المرتبة الثانية جنبًا إلى جنب مع كاورو ميتوما (6.5 مليون جنيه إسترليني).

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.1 مليون جنيه إسترليني

عزز الهولندي لاعب ليفربول نقاطة قبل رحلته إلى لوتون تاون، حيث قدم فان ديك تمريرتين حاسمتين وحقق شباك نظيفة مرتين و26 نقطة في مبارياته الخمس السابقة، ولم يسدد سوى مرة واحدة.

ويمكن أن يكون تهديده من حيث الكرات الهوائية عن طريق الركلات الحرة والركلات الركنية حاسماً لفريق يورجن كلوب.

وفي الوقت نفسه، استقبل لوتون 31 محاولة رأسية و48 تسديدة من الركلات الثابتة، مما جعله من بين الفرق الأربعة الأخيرة في كلا الإحصائيات.

كالوم ويلسون (نيوكاسل) 7.8 مليون جنيه إسترليني

أدت إصابة منافسه ألكسندر إيزاك (7.4 مليون جنيه إسترليني) إلى زيادة دقائق مهاجم نيوكاسل يونايتد، مما أدى إلى تألقه وتسجيله المزيد من الأهداف.

وبدأ ويلسون كل من المباراتين الأخيرتين في غياب السويدي، وسجل ثلاثة أهداف خلال تلك المواجهات مع كريستال بالاس وولفرهامبتون ليحقق على 19 نقطة.