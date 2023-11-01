الأهلي يودع دوري السوبر الأفريقي على يد صنداونز من استاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - ودع النادي الأهلي بطولة دوري السوبر الأفريقي، على يد صنداونز الجنوب أفريقي، بعد التعادل معه بدون أهداف خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في إياب نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة.

وكان النادي الأهلي خسر من صنداونز في الذهاب بهدف دون رد، وخرج من البطولة بمجموع المباراتين.

وشهدت المباراة حماس كبير للاعبي الأهلي في الشوط الأول وأهدر لاعبيه العديد من الفرص عن طريق محمود كهربا وبيرسي تاو.

وفي الشوط الثاني تراجع بشدة أداء النادي الأهلي، ولم يظهر لاعبيه بالشكل المطلوب هجوميا مع تماسك المنافس دفاعيا والاعتماد على الهجمات المرتدة.

شهدت المباراة حالة طرد لنادي صن داونز عن طريق اللاعب جونيور مينديينا بعد دخول قوي على أكرم توفيق.

ويلتقي فريق صنداونز نظيره الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي التي تقام لأول مرة في تاريخ البطولات الأفريقية.