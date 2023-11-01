شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة ودقيقة حداد فى المقاولون العرب على شهداء فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة، اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول بالنادي في حضور الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين وقراءة الفاتحة، ووجه المشرف على الكرة الشكر للجهاز الفني واللاعبين على تهنئته بعيد ميلاده، رافضا أي مظهر احتفالي ومكتفيا بالجلسة والتهنئة في ظل حالة الحزن والحداد.

وبعدها وجه المهندس عادل فتحي عدة رسائل للاعبين، يأتي على رأسها طي صفحة الماضي، والتركيز فيما هو قادم من مباريات الدوري المصري الممتاز، مؤكدا أن لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني في تواجد الفريق في المركز الذي يستحقه.

وطالب عادل فتحي اللاعبين بعودة الروح، مشددا أنهم رجال وقادرون على تحمل المسئولية والظهور بروح جديدة وتعديل موقف الفريق في جدول الدوري خلال الفترة المقبلة.