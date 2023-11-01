شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1-11-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين للفوز بجوائز الأفضل خلال الحفل المقرر إقامته في 11 ديسمبر المقبل، والذى ستستضيفه مدينة مراكش في المغرب.

تعرف على لائحة الدورى الأفريقى حال تعادل الأهلى وصن داونز بالنتيجة

يستقبل فريق الأهلى بعد قليل، نظيره صن داونز الجنوب أفريقى على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات إياب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقي، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

حرص رولانى موكوينا المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب أفريقى على التقاط "سيلفى" من داخل أرضية استاد القاهرة فى محاولة منه لرفع الضغط على لاعبى الفريق قبل بدء مباراة الأهلى في الدورى الأفريقي.

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حقيقة الأنباء التي تردد خلال الفترة الحالية بشأن اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء مؤكداً أنها لا أساس لها من الصحة موضحاً أنه متمسك بالبقاء مع فريقه.

اجتمعت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار والجهاز الفنى الجديد، بقيادة طارق مصطفى المدير الفني، بلاعبى الفريق قبل انطلاق المران الجماعى، استعدادا لمواجهة فريق المصرى ضمن مباريات الجولة السادسة، من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية لمقيمي الحكام، التي تنظمها اللجنة الرئاسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

تعرض طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى إلى حادث سير منذ قليل ، حيث تحطمت سيارته على الطريق، خلال توجهه لاستلام مهمته رسميا مع الفريق.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن المرشحين للفوز بجوائز الأفضل خلال الحفل المقرر إقامته في 11 ديسمبر المقبل، والذى ستستضيفه مدينة مراكش في المغرب.