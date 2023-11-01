شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز كبير لنادي مدينتي للجولف بعد تتويجه بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا لعام 2023.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادي مدينتي للجولف – أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى – إنجازاً كبيراً، وواصل حصد الجوائز الدولية المرموقة وذلك بعد أن قررت منظمة World Golf Awards منحه جائزة أفضل ملعب جولف في إفريقيا لعام 2023 متفوقا على أكثر من 900 ملعباً داخل القارة السمراء، فضلا عن منحه جائزة أفضل ملعب جولف في مصر للعام الثالث على التوالي.

وتعد منظمة World Golf Awards واحدة من أكبر الجهات المعنية بتقييم ملاعب الجولف على مستوى العالم وأقامت حفلها السنوي بمدينة أبوظبي هذا العام بحضور نخبة من نجوم ورموز رياضة الجولف على مستوى العالم، فيما تم تسليم يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى جائزتي أفضل نادي جولف في مصر وإفريقيا ممثلا عن المجموعة.

وأعرب عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته بفوز ملعب جولف مدينتي بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر للعام الثالث على التوالي، وفوزه لأول مرة بجائزة أفضل ملعب جولف في القارة الإفريقية، مضيفًا أن هذا الإنجاز الكبير يأتي تتويجًا لجهود مجموعة طلعت مصطفى في إقامة أندية رياضية بمشروعاتها العمرانية تتوافر فيها مرافق وبنية تحتية وملاعب متنوعة تم تنفيذها بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية لتضاهي الأندية العالمية.

وأشار عمر هشام، إلى أن ملعب جولف مدينتي تم تصميمه على أعلى مستوى من قبل روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، ويديره شركة "ترون" العالمية Troon ، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم ، مؤكداً أن التتويج بجائزتي أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا يعزز من مكانة نادي مدينتي للجولف كوجهة عالمية لرياضة الجولف ويسهم في جذب السياحة الرياضية إلى مصر من خلال استضافة البطولات الدولية بمشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم.

وأكد يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى، أن فوز نادي مدينتي للجولف بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا جاء بعد نجاحه الكبير في استضافة العديد من البطولات العالمية خلال الفترة الماضية، كان أبرزها بطولة سلسلة الجولة الأسيوية لمحترفي الجولف "الآشيان تور"، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف، بالإضافة إلى بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف "مينا تور"، والتي أقيمت بمشاركة 120 لاعب من 35 دولة مختلفة، تحت رعاية الاتحادين العربي والمصري للجولف. وقدم قدري الشكر لشركة Troon العالمية على جهودها الكبيرة في أعمال إدارة وصيانة ملاعب الجولف في مدينتي .