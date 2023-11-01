شكرا لقرائتكم خبر عن عقد الاجتماع الفنى لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد مساء اليوم الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية والتي تقام بالقاهرة في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي ساندرا فاول رئيسة لجنة المسابقات، وديلون رتشاردسون مدير التطوير بالاتحاد الدولي، فى حضور كل من عزام الزعبي الحكم الدولي الأردني، ومحمود الشربيني الحكم الدولي المصري ومدير البطولة، والدكتور شعبان الخطيب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وممثلي الدول المشاركة بالبطولة لمناقشة التفاصيل الفنية وكل ما يخص اللجنة الفنية بالبطولة، وذلك بحضور الخبير الفني الأجنبي للمنتخب المصري التشيلي أندريه اتشيفيريا ومدربي المنتخب المصري محمد عزت وشعبان الدسوقي.

من ناحية أخرى، وصلت الفرق المشاركة فى البطولة مكان إقامتهم بأحد فنادق السادس من أكتوبر القريبة من صالة حسن مصطفى، وهى إيطاليا والجزائر ونيجيريا وغانا وتوجو وناميبيا ومولدوفا واستونيا والمجر وزامبيا ومالاوى، فيما يقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطولة بيومين. وتعد هذه البطولة إحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين.

فيما استعد المنتخب القومى جيدا فقد بدأها بمعسكر مغلق منذ فترة بالمركز الأوليمبى بالمعادى، وتم انتقاله إلى فندق الإقامة بصالة حسن مصطفى.