شكرا لقرائتكم خبر عن طرد لاعب صن داونز عقب التدخل مع أكرم توفيق بشكل قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السنغالى عيسى سى حكم مباراة الأهلى وصن داونز بطرد مانديتا لاعب الفريق الجنوب أفريقى عقب التدخل على أكرم توفيق بشكل قوى فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة الدولى، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي: ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو.

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.