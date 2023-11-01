البنك الأهلي يكرم الجهاز الفنى السابق لفريق الكرة الأول بقيادة بابافاسيليو

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، على تكريم بابافاسيليو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون، نظرا للعطاء الكبير والجهد المبذول الذى بذل خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح فى خطواتهم القادمة.

على جانب آخر، اجتمعت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار والجهاز الفنى الجديد بقيادة طارق مصطفى المدير الفني، بلاعبى الفريق قبل انطلاق المران الجماعى، استعدادا لمواجهة فريق المصرى ضمن مباريات الجولة السادسة، من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي أمس توجيه الشكر للقبرصى بابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون، وتولى طارق مصطفى مسئولية الإدارة الفنية بدلا منه.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile" حيث تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء.

ويتذيل فريق البنك الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىnile" بعدم حصد اى نقاط حتى الآن، حيث تعرض للهزيمة في خمس مباريات أمام كل من طلائع الجيش والزمالك وبيراميدز وإنبى وفيوتشر.