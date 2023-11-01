شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يودع الدوري الإفريقي لصالح صن داونز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودّع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسات الدوري الإفريقي، بعد التعادل السلبي أمام صن داونز، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء.

وتعادل الفريقان بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، وفشل الأهلي في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وصعد داونز إلى نهائي الدوري الإفريقي، لملاقاة الوداد المغربي، الذي حجز بطاقة الصعود إلى النهائي في طرف نصف النهائي الآخر، بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.

وبذلك خسر الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر البطولة الثانية هذا الموسم، بعدما فقد لقب «السوبر الإفريقي» أمام اتحاد العاصمة الجزائري في شهر سبتمبر/أيلول الماضي (47 يوماً).

ولم يتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في آخر 7 مواجهات مباشرة مع صن داونز (بما فيها لقاء الليلة)، خسر خلالها 4 مباريات وتعادل في 3 مناسبات فقط.