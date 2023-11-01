شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن طحنون يستقبل بعثة المنتخب البيلاروسي لرياضات التزلج المدولب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس اتحاد الإمارات لرياضات التزلج المدولب ورئيس الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب أن البنية التحتية المتوفرة في الإمارات تساعد المنتخبات والفرق في مختلف الرياضات على تنفيذ برامجها الإعدادية بصورة مثالية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بعثة المنتخب البيلاروسي لرياضات التزلج المدولب التي تقيم معسكراً تدريبياً في أبوظبي، متمنياً لهم الاستفادة من المعسكر التحضيري الحالي، وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتواصل بعثة المنتخب البيلاروسي لرياضات التزلج المدولب معسكرها التدريبي في أبوظبي حتى 7 نوفمبر الجاري.

وأكد لدى لقائه اليكسي خاتيلف رئيس الاتحاد البيلاروسي للتزلج المدولب، أن اتحاد الإمارات لرياضات التزلج المدولب يسعى إلى تعزيز علاقاته مع الاتحادات العالمية صاحبة التجارب الناجحة في اللعبة ومن بينها الاتحاد البيلاروسي لتبادل الخبرات خاصة على المستويات الفنية مما يساعد في الارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية الإماراتية ويجعلها قادرة على تقديم مستويات جيدة خارجياً، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانفتاح وتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكات مع الاتحادات العالمية. وأضاف معاليه ان قدوم المنتخبات العالمية إلى الإمارات يعود بالنفع على الأندية المحلية كذلك المنتخبات الوطنية.

وأثنى رئيس اتحاد المنتخب البيلاروسي على الدور الذي يلعبه اتحاد الإمارات لرياضات التزلج المدولب في إبرام الاتفاقيات التي من شأنها تطوير الرياضة، ونقلها من المحلية للإقليمية والدولية.

ومن جانبه أشار المستشار أحمد سالم سودين النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لرياضات التزلج المدولب إلى أن اختيار بيلاروسيا للإمارات، لإقامة معسكرها التحضيري يعزز مكانة الدولة على مستوي الدول المهتمة باللعبة، ويؤكد على أنها وجهة جاذبة لممارسيها لاسيما وأن الإمارات ظلت طوال السنوات الماضية تحتضن العديد من الفعاليات العالمية الخاصة برياضة التزلج المدولب والتي تمتلك قاعدة كبيرة من المتابعين عالمياً.(وام)