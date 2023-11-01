شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعادل مع الحمرية ويحافظ على صدارة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أنهى فريق نادي خورفكان الدور الأول من دوري الصالات بطلاً بعد أن أحكم قبضته على المركز الأول منفرداً بالصدارة برصيد 11نقطة بعد تعادله خارج القواعد مع مضيفه الحمرية 3-3.

قدم الفريقان مباراة رفيعة المستوى برز فيها نجم الدور الأول اللاعب سعود خالد أفضل لاعبي خورفكان منذ بداية الموسم، وسجل سعود خالد الهدفين الثاني والثالث لفرقة «النسور الخضراء»، ويعتبر الهدف الثالث من أجمل أهداف المباراة عندما وضع الكرة داخل الشباك بطريقة محكمة في التنفيذ، أما الهدف الثاني فيحسب له حسن القراءة في التعامل مع تمريرات لاعبي الحمرية ونجح في تحويلها (فيرست تايم) داخل الشباك مستغلاً خروج الحارس من مرماه، أما الهدف الأول فكان للاعب أحمد محمد.

وقال مدرب خورفكان أنور الحمادي: أثبت اللاعبون أن خورفكان بمن حضر وكنا نلعب وسط ظروف غيابات صعبة.

ويستحق خورفكان الإشادة، إدارة وجهازاً فنياً ولاعبين بعدما حافظ على الصدارة رغم غياب عمر النقبي هداف الفريق وعبد الله الحوسني وخالد الشوكة وهيثم الشاعر، بداعي الإيقاف والإصابات المتفاوتة.

وتحمل النجم سعود خالد المسؤولية وحمل الفريق على عاتقه في كل المباريات التي شهدت غيابات النجوم، وفي صفوف الحمرية برز محمد الحوسني الذي سجل الهدفين الأول والثاني وكان الثالث من توقيع عبد الله آل علي.

ويحسب لفريق الحمرية أنه قدم مباراة كبيرة رغم النقص العددي الكبير في صفوفه والتعادل مع خورفكان يعتبر نتيجة إيجابية في ظل الظروف التي يمر بها (عنابي الصالات) الذي يتوقع ان يكون رقماً صعباً في الموسم الحالي والفريق لا ينقصه سوى اكتمال الصفوف وسد بعض الثغرات والعمل الفني الذي يساعده في المضي قدماً في حصد النقاط في الدور الثاني لحجز موقع مميز قبل (البلاي أوف).

وفي كلباء عاد «النمور» الى الشراسة والنتائج الإيجابية بفوز لافت على ضيفه فريق البطائح 2-1 وسجل لـ«النمور» فهد موسى ومحمد آل علي، وللبطائح راشد عبيد.

أما مليحة فقد تجرع على أرضه مرارة الخسارة الرابعة في الدور الأول من أصل 5 مباريات بخسارته أمام دبا الحصن بنتيجة 4-2 ليرفع الحصن رصيده إلى 8 نقاط محتلاً المركز الثاني خلف الجار في اللون الأخضر خورفكان المتصدر برصيد 11 نقطة.

وقفز اتحاد كلباء إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط وتراجع البطائح إلى الرابع برصيد 7 نقاط والحمرية خامساً برصيد 6 نقاط ومليحة في المركز الأخير برصيد نقطة وهو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز خلال 5 مباريات.

