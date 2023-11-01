شكرا لقرائتكم خبر عن طارق بن فيصل ينال الشريط الثالث في الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، الحائز الحزام الأسود في الجوجيتسو، مؤخراً إنجازاً مهماً في مسيرته بحصوله على الشريط الثالث وتم منحه هذا التقدير لعمله الجاد والتقدم الذي أحرزه، وذلك من قبل ليو فييرا الذي يعد من أهم المدربين والحائز بطولات عالمية كثيرة.

وقال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي: «الحصول على الشريط الثالث في حزام أسود في الجوجيتسو يعد إنجازاً كبيراً يدل على تفاني الفرد وثباته في هذه الرياضة. إنه يثير مشاعر السعادة والفخر والتقدير».

وأضاف: «يمثل هذا الإنجاز تتويجاً لسنوات من الجهد والالتزام، ويسلط الضوء على النمو الشخصي والتطور طوال الرحلة. إن فرصة التعلم من الرياضيين والمدربين المرموقين تعزز أهمية هذا الإنجاز».

وقال ماركوس ألميدا «بوتشيشا»، بطل العالم في الجوجيتسو: «تهانينا الجزيلة للشيخ طارق على حصوله على الشريط الثالث بجدارة على حزامه.

وقال روجر جرايسي وهو مقاتل عالمي متقاعد في الفنون القتالية المختلطة «إم إم أيه»، وأحد أعظم الرياضيين على الإطلاق في هذا المجال: «أود أن أهنئ الشيخ طارق القاسمي على هذا الإنجاز، لن يأتي ذلك بدون الالتزام والتفاني على طول الطريق، إنه تقدم مستحق».