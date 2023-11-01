منتخب الأثقال يتوج بالبطولة العربية للناشئين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج المنتخب السعودي لرفع الأثقال للناشئين بلقب البطولة العربية التي اختتمت منافساتها أمس في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أكثر من 230 رباعا ورباعة يمثلون 12 دولة عربية. وحقق أخضر رفع الأثقال للشباب والكبار المركز الثاني للبطولة، فيما حصل أخضر الأثقال للسيدات بجميع فئات الأعمار المختلفة على المركز الثالث. وحصد رباعو ورباعات أخضر الأثقال 106 ميداليات بواقع 24 ميدالية ذهبية و45 ميدالية فضية و37 ميدالية برونزية. بدوره، أوضح مدير الأداء العالي للاتحاد السعودي لرفع الأثقال علي عبدالله، أن المشاركة السعودية بالبطولة تضمنت 28 رباعا بجميع الفئات العمرية والوزنية، وفريقا إداريا وفنيا متكاملا، إضافة إلى مشاركة منتخب السيدات بـ 10 لاعبات، مشيدا بمستوى وأداء اللاعبين واللاعبات الجيد منوها في هذا الصدد بحرص الاتحاد على توفير كل الأجواء المناسبة وجميع الإمكانيات، إذ سبق البطولة 3 معسكرات تدريبية اختتمت بمعسكر تحضيري بالقاهرة.

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