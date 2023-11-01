عملية تبعد نيمار عن الملاعب 10 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستكون فترة غياب البرازيلي نيمار جونيور عن صفوف فريقه الهلال السعودي طويلة أكثر مما كان متوقعا، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة، والتي ستضطره للخضوع لعملية جراحية في الساعات القليلة المقبلة.

ووفق موقع «globoesport» البرازيلي فإن نيمار سيخضع اليوم لعملية جراحية بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي، رودريغو لاسمار، عكس ما كان متوقعا من قبل، بخضوعه للعملية في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار التقرير البرازيلي، إلى أن نجم الهلال سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب، حيث ستصل إلى 10 أشهر كاملة، ما يعني أن نيمار لن يتمكن من اللعب مجددا قبل شهر سبتمبر من العام المقبل.

وتؤكد هذه المعطيات انتهاء موسم لاعب برشلونة السابق بشكل مبكر، مع أن يضيع بعض المباريات بداية الموسم المقبل، في ضربة موجعة للاعب ولفريقه الهلال الذي تعاقد معه في الصيف الماضي بصفقة ضخمة.

وأصيب نيمار بقطع في الرباط الصليبي في الـ 18 من أكتوبر الماضي، خلال مباراة منتخب البرازيل والأوروغواي في الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إثر تدخل قوي عليه من أحد لاعبي الفريق المنافس.

وحظي النجم البرازيلي بتعاطف كبير من لاعبي وإدارة الهلال السعودي إضافة إلى جماهير النادي التي أبدت تعاطفها معه في المدرجات من خلال رفع صورة عملاقة أبدت تمنيها الشفاء العاجل للنجم البرازيلي.