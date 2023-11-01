شكرا لقرائتكم خبر صحف العالم: أهداف المونديال تمنح الدوسري جائزة أفضل لاعب آسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناول عدد من الصحف والمواقع العالمية جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022، التي حصل عليها نجم الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري، الثلاثاء، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الآسيوي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في العاصمة الدوحة.

وقالت شبكة «CNN» العالمية «فاز سالم الدوسري، بجائزة أفضل لاعب للرجال في قارة آسيا، على حساب القطري المعز علي، والأسترالي ماثيو ليكي، فقد قاد الدوسري منتخب بلاده للفوز على المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2022، ونجح في معادلة رقم مواطنه سامي الجابر بتسجيل 3 أهداف في نهائيات المونديال».

وعلقت صحيفة «The national» «سالم الدوسري يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، جناح الهلال يصبح سادس سعودي ينال هذا الشرف، فقد حصل نجم الهلال والمنتخب السعودي، الذي سجل هدف الفوز المفاجئ لبلاده على الأرجنتين في نهائيات كأس العالم العام الماضي، على جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

وذكر موقع «Qutar tribune»، أن الدوسري يتوج كأفضل لاعب في آسيا في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي، مضيفة «المهاجم المثير هو سادس لاعب سعودي والخامس من الهلال يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، وهي أكبر نسبة من أي بلد ونادٍ على التوالي».

وبرز الدوسري مع المنتخب خلال مونديال 2022 في قطر، وتحديدا في الفوز التاريخي على الأرجنتين (2-1).

وكان لاعب السد القطري أكرم عفيف توج بالجائزة للمرة الأخيرة عام 2019 بعدما أسهم في قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس آسيا بالإمارات، بينما حجبها الاتحاد القاري بعدها 3 أعوام بعد تفشي ما سميت جائحة «كوفيد-19».

واستضافت قطر حفل النسخة رقم 27 من الجوائز السنوية، وذلك قبيل احتضانها نهائيات كأس آسيا، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.

لاعبون سعوديون حصلوا على الجائزة:

سعيد العويران (1994)

نواف التمياط (2000)

حمد المنتشري (2005)

ياسر القحطاني (2007)

ناصر الشمراني (2014)

عوامل أسهمت في اختيار سالم الدوسري: