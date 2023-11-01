شكرا لقرائتكم خبر انطلاق الجولة الختامية لمنافسات الدرفت وكسر الزمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف ميدان ديراب بالعاصمة السعودية الرياض، الجولة الختامية لمنافسات الدرفت وكسر الزمن والأوتوكروس، خلال الفترة من 2 وحتى 4 نوفمبر الجاري.

ويشارك في منافسات هذه الجولة، أكثر من 80 متسابقا يوميا من نخبة السائقين والسائقات في المملكة والمنطقة.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدرفت اليوم، ومنافسات كسر الزمن غدا الجمعة، ومنافسات الأوتوكروس السبت المقبل.

وستحدد نتائج هذه الجولة، بطل الموسم في كل فئة، بجانب بطل الموسم للبطولة بشكل عام.

وينتظر عشاق رياضة المحركات، المزيد من الإثارة والحماس، بعد الأداء الكبير الذي قدمه المشاركون في الجولتين الماضيتين، بفضل المكانة التي تتمتع بها بطولة السعودية تويوتا.

وقبل انطلاق الجولة الأخيرة، يتصدر فادي يوسف، الترتيب العام لبطولة الأوتوكروس برصيد 43 نقطة.

فيما يتصدر أحمد بن خنين، الترتيب العام لبطولة كسر الزمن برصيد 43 نقطة.

وفي بطولة الدرفت، يتصدر عبد العزيز المواش، ترتيب فئة الهواة، والمعتز محمد أمين ترتيب فئة شبه المحترفين، وبدر الشريهي ترتيب فئة المحترفين.

ووضع فريق عمل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اللمسات الأخيرة على التحضيرات لهذه الجولة.