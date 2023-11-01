صراع ثلاثي على التمريرات الحاسمة في روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا تزال أرقام الدولي الجزائري رياض محرز مع ناديه الأهلي السعودي تصنع الحدث، وتأثيره الكبير في نتائج المباريات ما زال ظاهرا وبشكل ضخم في منافسات دوري روشن.

وكشف الحساب الرسمي الخاص بمنافسات الدوري السعودي عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الموسم الحالي؛ ليكون اسم قائد «الخضر» حاضرا بقوة في الصدارة، التي يقتسمها مع كل من أسطورة كرة القدم العالمية، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، واللاعب المغربي مراد باتنا نجم الفتح برصيد ست تمريرات حاسمة لكل منهم.

وفيما يعد صراع «التمريرات الحاسمة» حامي الوطيس بين الثلاثي المذكور، غير أنه على مستوى «حرب الهدافين» تلوح أسبقية واضحة للدّون على منافسيه العربيين، حيث يتزعم رونالدو -برصيد 11 هدفا حتى الآن- ترتيب الهدافين في دوري روشن، متفوقا على أقرب ملاحقيه، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال وزميله في «العالمي»، البرازيلي أندرسون تاليسكا، بفارق 3 أهداف، في حين يتموقع النجم المغربي باتنا في المركز الرابع على لائحة الهدافين بمجموع 7 أهداف.

ويحتل الأهلي الذي يضم في صفوفه عددا من النجوم يتقدمهم محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو، المركز الخامس برصيد 22 نقطة خلف الفتح الرابع بـ23 نقطة، ومتخلفا عن الهلال المتصدر بفارق سبع نقاط كاملة بعد مرور 11 جولة.

ويشهد الدوي السعودي هذا الموسم قفزة نوعية على مستوى المنافسة بين الفرق والأجواء الجماهيرية، التي باتت تحظى بمتابعة كبيرة بين عدد من دول العالم، بسبب زحف نجوم الصف الأول نحو السعودية، على غرار نيمار جونيور ورياض محرز وساديو ماني وقبلهم كريستيانو رونالدو، وغيرهم من الأسماء العملاقة في عالم المستديرة.

رياض محرز - الأهلي

تألق محرز مع مانشستر سيتي كان كافيا لجعله هدفا رئيسا للأهلي السعودي، الذي أنفق 30 مليون جنيه إسترليني في الصيف للتعاقد معه.

ومنذ قدومه إلى النادي الملقب بـ«الراقي»، تألق محرز في دوري روشن للمحترفين، إذ سجل أربعة أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة في 11 مباراة خاضها مع الفريق.

مراد باتنا - الفتح

واصل مراد باتنا، جناح الفتح، تألقه مع الفريق في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، إذ سجل 7 أهداف في 11 مباراة، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري.

وأصبح المغربي باتنا أحد أهم اللاعبين في تشكيلة الفتح هذا الموسم، ويسهم بشكل كبير في هجوم الفريق، وساعد تألق صاحب الـ 33 عاما في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، إذ يحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب.

كريستيانو رونالدو – النصر

كان موسم قائد منتخب البرتغال الأول مع النصر ناجحا بشكل كبير من الناحية التهديفية، إذ سجل 14 هدفا وصنع هدفين في 19 مباراة، لكنه لم يتمكن من قيادة الفريق لتحقيق الألقاب.

وبعد أن لعب 10 مباريات فقط هذا الموسم، يتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 11 هدفا، كما قدم أيضا ست تمريرات حاسمة، وهو ما يعكس مساهماته الهجومية الكبيرة مع العالمي.