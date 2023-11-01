حائل تحتضن بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم منافسات بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الثانية، برعاية أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة والمنظمة الدولية «الايكاهو» المعنية بجمال الخيل العربية. وتقام النسخة الثانية من بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة خلال الفترة 2 ــ 4 نوفمبر الحالي، في منتزه المغواة بمدينة حائل ويقود التحكيم لجان دولية ومحلية وفق الضوابط وشروط المسابقات للخيل العربية الأصيلة. وحرصت اللجنة المنظمة على دعوة العديد من الشخصيات المهتمة برياضة الفروسية ومسابقات الجمال لحضور المهرجان الفروسي الجديد الذي يحظى بمشاركة 227 جوادا من مختلف المناطق بالمملكة تتنافس على جميع الفئات السنية والتأهل للبطولات النهائية لـ(6) بطولات، وبرعاية ذهبية للمنافسات، في المقابل ستحظى البطولة بجوائز أكثر من (600) ألف ريال وسيارات والعديد من المفاجآت المنتظرة.

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