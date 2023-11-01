السعودية تزهو عالميا باستضافة مونديال 2034

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت السعودية فوق الأمم رياضيا للمرة الأولى بإعلان استضافاتها لمونديال 2034 ، كونها ستصبح أول دولة تنظم المونديال بنظامه الجديد منذ انطلاقته في 1930 في الأوروغواي، بمشاركة 48 منتخبا، بمفردها دون تنظيم مشترك كما هو الحال في نسختي 2026 بمشاركة 3 دول(أمريكا وكندا والمكسيك) و6 دول فى نسخة 2030، وهي إسبانيا البرتغال والمغرب استضافة بطولة كأس العالم نسخة 2030، بشكل مشترك، مع وجود استثناء لكل من الأرجنتين، أوروجواي وباراجواي بمناسبة مرور 100 عام على البطولة.

ثالث دولة عربية

وباتت السعودية ثالث دولة عربية تستضيف المونديال بعد قطر 2022 والمغرب التي تستضيف الحدث بتنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال عام 2030.

وذلك عبر عراب الرؤية وملهمها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان.

السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت لاستضافة بطولة كأس العالم نسخة 2034، بعد إعلان أستراليا انسحابها من سباق الاستضافة، حيث قدمت السعودية عرضها لاستضافة كأس العالم 2034 بعد لحظات فقط من إعلان الفيفا في وقت سابق من أكتوبر الماضي من أنه يبحث عن مقدمي عروض من آسيا وأوقيانوسيا، في الوقت الذي أكد فيه رئيس اتحاد القدم عقب إعلان فوز السعودية بالاستضافة قدرتها الكاملة في اللعب في أي من فصول السنة الصيف أو الشتاء.

وستلعب استضافة السعودية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 لبطولة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، واستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 دورا هما في تهيئة الكوادر البشرية وإكسابها للخبرات قبل انطلاقة المونديال.

عوامل جاذبة للاستضافة

السعودية استضافت أكثر من 50 حدثا رياضيا دوليا منذ عام 2018 في مختلف الرياضات مثل كرة القدم ورياضة المحركات والغولف والرياضات الالكترونية والتنس والفروسية وغيرها.

طلب تنظيم مونديال 2034 جاء بعد أن شارك المنتخب الكروي الأول في 6 مشاركات مونديالية 1994 بأمريكا، 1998 بفرنسا، و2002 بكوريا واليابان معا، 2006 بألمانيا، 2018 بروسيا، 2022 بقطر.

إنشاء 3 ملاعب جديدة

كأس أمم آسيا 2027 دفع إلى إنشاء 3 ملاعب جديدة هي: استاد الرياض، استاد القدية، استاد الدمام.

ملعب الرياض أحد ملاعب آسيا 2027 وقابل لزيادة الطاقة الاستيعابية للجماهير الرياضية، وملاعب أخرى مستلهمه من أصالة وثقافة السعودية.

ستعمل أكاديمية مهد الرياضة على إنشاء أكاديميات متكاملة في مختلف مناطق السعودية لتطوير وتجهيز المواهب الواعدة لرفع جاهزية الجيل الجديد قبل استضافة مونديال 2034، وستكون البنى التحتية والمشاريع جاهزة قبل المونديال والتشجير والمسطحات الخضراء التي ستغير وجه السعودية.

مشاريع سياحية لنجاح المونديال

العمل متواصل لإنشاء مدينة متطورة لتكون منارة للابتكار والاستدامة والنمو الاقتصادي في نيوم، وتحديدا في 41 جزيرة، منها مشاريع تشمل ذا لاين، وأوكساجون، وتروجينا، وسندالة والتي تم الانتهاء من إنشاء جزء منها، وسيتم الانتهاء منها في 2024 و2016.

مشروع البحر الأحمر، بين مدينتَي أملج والوجه، وسيعمل على تطوير 22 جزيرة من أصل 90 جزيرة، إلى جانب 75 % من الأراضي البكر التي لن تمس.

فرصة لجماهير المونديال والسائحين التعرف على الدرعية وعلى تاريخ المملكة وحضارتها، إذ تضم الدرعية المصنفة كأحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، العديد من معالم السعودية الثقافية والتراثية التي تعود بالزمن إلى أكثر من 300 عام مضى.

أفضل الوجهات في العالم

مشروع القدية أحد المشاريع الكبرى في السعودية وهو وجهة سياحية عالمية تضمن وجود السعودية ضمن أفضل الوجهات في العالم، إضافة لتوفير فرص الترفيه والرياضة والفنون.

حديقة الملك سلمان بالعاصمة الرياض على مساحة تتجاوز 16 كلم2 أكبر حدائق المدن في العالم وتقدم مجموعة واسعة من الخيارات والأنشطة النوعية لسكان المدينة وزائريها، حيث تضم مناطق خضراء ممتدة وأكثر من مليون شجرة، ستكون عاملا ترفيهيا لجماهير المونديال وزائرية.

أبرز الملفات الكروية للسعودية

استضافة كأس العالم 2034.

كأس آسيا 2027.

كأس العالم للأندية بنهاية ديسمبر المقبل.

كأس السوبر الإسباني.

كأس السوبر الإيطالي.

دورة الألعاب الآسيوية 2034.

التأهل لكأس العالم 2018 و2022.

المنتخب السعودي حقق كأس آسيا تحت 23 عاما وتأهل للأولمبياد.

الهلال حقق دوري أبطال آسيا مرتين وفضية مونديال الأندية مع مشاركته في المونديال ثلاثة مرات.

تطوير وإنشاء نحو 10 ملاعب حديثة ومنها ملعب الهلال الجديد.

تحويل الدوري السعودي إلى العالمية يضم نخبة من ألمع نجوم الكرة، ككريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، نيمار دا سيلفا، ساديو ماني ورياض محرز وكانتي.

البعد الثقافي للمونديال:

فرصة لإبراز التفوق الكروي وشغف السعوديين بكرة القدم.

إبراز الثقافة والفنون والكنوز السياحية والطبيعية والحضارية التي تحتضنها مناطق المملكة كافة.

إبراز جودة الحياة والبنى التحتية والمشاريع الحيوية التي تزخر بها السعودية.

أرباح مالية من المونديال

يحقق استضافة المونديال الأرباح الاقتصادية من حيث الترويج والاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى قطاع السياحة، وقطاع الطيران والضيافة، فألمانيا في مونديال 2006 أسهمت في رفع ترتيب علامتها التجارية على الميزان العالمي من رقم 7 إلى الرقم 1.

استثمار الفيفا في كأس العالم

الفيفا حقق أرباحا في كأس العالم 2022 بقطر بنحو 6.2 مليارات دولار بزيادة نحو 17 % عن روسيا 2018 التي جنى الفيفا منها 5.3 مليارات دولار، وفي مونديال البرازيل 2014 وصلت أرباح الهيئة الحاكمة لكرة القدم إلى 4 مليارات و800 ألف ودولار، وحصل قبلها على 4 مليارات و200 ألف دولار في مونديال جنوب أفريقيا 2010.

أرباح الفيفا

ألمانيا 2006 حقق مليارين و 600 ألف دولار.

مونديال جنوب أفريقيا 2010حقق 4 مليارات و200 ألف دولار.

مونديال البرازيل 2014 حقق 4 مليارات و800 ألف ودولار.

مونديال روسيا 2018 حقق 5.3 مليارات دولار.

مونديال قطر 2022 حقق 6.2 مليارات دولار.

شروط استضافة كأس العالم 2034

توفير ملعب واحد بسعة 80 ألف مقعد على الأقل.

توفير 14 ملعبا بسعة لا تقل عن 40 ألف مقعد.

توفير 7 ملاعب في الفترة الحالية.

عدم تجاوز عدد الملاعب في الملف عن 20 ملعبا

توفير 72 مقر إقامة وملعب تدريب للمنتخبات.

توفير وسائل نقل عامة للمشجعين في كل مدينة مضيفة.

توفير مركزين لمنطقة المشجعين في كل مدينة من المدن المستضيفة للبطولة.

توفير موقعين للبث الدولي، بالإضافة لعدد من الفنادق لموظفي الفيفا.