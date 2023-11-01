"لازلت على موقفي".. اللاعب أنور الغازي ينفي اعتذاره عن منشوره الداعم لفلسطين

المنامة - ياسر ابراهيم - نَفَى المهاجم الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي اعتذاره إلى ناديه الألماني “ماينز” عن تعليقه الداعم لفلسطين.



وكان النادي الألماني أعلن، أول أمس الإثنين، عودة الغازي إلى صفوف الفريق، مؤكداً أن اللاعب، خلال محادثات عدة مع إدارة النادي، “نأى بنفسه عن رسالته المنشورة على حسابه على إنستغرام (17 تشرين الأول/ أكتوبر)، والتي حذفها بنفسه بعد بضع دقائق لاحقاً”.



وأضاف النادي: “إنه يأسف لنشر الرسالة وتأثيرها السلبي”.



وأكد ماينز أنه وجّه تحذيراً إلى مهاجمه الهولندي أنور الغازي، لكن مع منحه فرصة ثانية، وإعادته إلى التدريبات بعد إيقافه في البداية، عقب تضامنه مع الشعب الفلسطيني، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وتعرّضَ الغازي للإيقاف في البداية من قبل النادي بعد منشوره الداعم لفلسطين، قبل أسبوعين، قبل أن يقوم بحذفه، وأكد ماينز، حينذاك، أن النادي لا يمكنه التسامح مع مثل هذه التصرفات.



لكن ماينز، متذيل البوندسليغا، أكد، أول أمس، أن “ثقافة النادي في التعامل مع الأخطاء تعني منح اللاعب فرصة لإعادة تأهيل نفسه”.



لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقتل أكثر من 3500 طفل في فلسطين خلال 3 أسابيع، وهناك طفل يموت في غزة كل 10 دقائق، و9 أطفال يموتون عندما أكون قد خضت مباراة واحدة



لكن أنور الغازي (28 عاماً) أكد، اليوم، على حسابه على إنستغرام: “لتجنّب أي شكوك حول البيان الذي أصدرته يوم 27 أكتوبر لنادي ماينز، ولعموم الناس، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأي بيان آخر ينسب لي على أنني اعتذرت فهذا ليس صحيحاً”.



وقال: “أي تصريح، أو تعليق، أو اعتذار منسوب لي غير صحيح من الناحية الواقعية، ولم أسمح به”.



وتابعَ في منشوره: “أنا على موقفي كما هو من البداية، أنا ضد الحرب والعنف، أنا ضد قتل جميع هؤلاء المدنيين، أنا ضد التمييز العنصري، أنا ضد الإسلاموفوبيا، أنا ضد معاداة السامية، أنا ضد الإبادة الجماعية، أنا ضد الاحتلال، أنا ضد الاضطهاد”.



وواصل اللاعب: “لست نادماً على موقفي، ولا أبعد نفسي عمّا قلته سابقاً، وأنا أقف مع الإنسانية والمظلومين حتى أنفاسي الأخيرة”.



وأضاف: “أنا لا أدين بمسؤولية خاصة لأي دولة، ولا أعتقد أن أي دولة أو شعب أعلى من التحقيق أو المحاسبة، ولا أي أحد فوق القانون الدولي”.



وزاد: “ليس لدي خيار سوى الوقوف بحزم لتحقيق العدالة والإدلاء بالحقيقة، وسأظل أفعل ذلك حتى ولو كانت ضدي أو ضد آبائي أو أقاربي”.



وتابع: “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقتل أكثر من 3500 طفل في فلسطين، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كيف يمكن للعالم أن يكون صامتاً، ووفقاً لإحصائيات جمعية أنقذوا الأطفال، فإن هناك طفلاً يموت في غزة كل 10 دقائق، هناك 9 أطفال يموتون عندما أكون قد خضتُ مباراة واحدة، وهذا العدد يزيد يوماً بعد يوم”.



أنور الغازي: أنا والعالم لا يجب أن نبقى صامتين، يجب أن نطالب بوقف القتل في غزة الآن



وختم أنور الغازي بيانه مؤكدًا: “أنا والعالم لا يجب أن نبقى صامتين، يجب أن نطالب بوقف القتل في غزة الآن”.



وبحسب وكالة فرانس برس، قال النادي الألماني، اليوم الأربعاء، إنه “فوجئ ولم يفهم” منشور الغازي على إنستغرام، والذي ينفي فيه “النأي بنفسه” عن رسالة سابقة حول الصراع بين إسرائيل و”حماس” نُشرتْ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



واعتبر ماينز أن هذه الرسالة لا تتوافق مع “قيم النادي”، فأوقف الغازي.



وقال ماينز في رد فعله: “أخذ ماينز علماً بتصريحات أنور الغازي على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن النادي، بدهشة وعدم فهم”، موضحاً أن اللاعب كان في إجازة مرضية الإثنين.



وأضاف أن النادي “يدرس الوقائع قانونياً، وسيقوم بعد ذلك بتقييمها”.



وكان لاعب أياكس وأيندهوفن وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنكليزيين سابقاً نَشَرَ منشورات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب بداية الصراع، في وقت سابق من الشهر الحالي، بما في ذلك عبارة: “من النهر الى البحر، فلسطين ستتحرّر”.



ونشر اللاعب المغربي الأصل، الجمعة الماضي، رسالة جديدة على موقع إنستغرام، أدان فيها “قتل المدنيين الأبرياء في فلسطين وإسرائيل”، وقدّمَ “تعازيه (…) للضحايا الأبرياء لهذا الصراع، بغض النظر عن جنسياتهم”.



(القدس العربي)