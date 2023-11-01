جهاد جريشة: الأهلي لم يستحق ركلة جزاء ثانية أمام صنداونز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي جهاد جريشة أن الأهلي لم يتسحق الحصول على ركلة جزاء ثانية في مباراته أمام صنداونز الجنوب أفريقي.

وقال جهاد جريشة في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" أن لمسة يد لاعب صن داونز ليست ضربة جزاء.

وتابع :" لمسة اليد على مدافع صنداونز واللعبةغير متعمدة وقرار الحكم بعدم إحتساب خطأ للاهلي صحيح".

وأضاف جهاد جريشة :"ضربة جزاء الأهلي صحيحة، وصن داونز استحق ضربة جزاء بعد عرقلة الشناوي للاعب صن داونز".

حسام البدري: كولر تأخر في تغييراته امام صنداونز

أكد حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر أن الأهلي واجه سوء حظ كبير في مباراته أمام صنداونز.

وقال حسام البدري في تصريحات عبر فضائية " أون تايم سبورتس " : " هناك عدم توفيق كبير للأهلي خاصة في الشوط الأول وكان يمكن أن يحسم الأهلي اللقاء في أول 45 دقيقة ".

وتابع: " الضغط النفسي تسبب في ظهور الأهلي بمستوى أقل في الشوط الثاني، رغم ان صنداونز لعب بتحظ دفاعي كبير ولم نشاهد أي فرص لهم طوال المباراة ".