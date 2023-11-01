إصابة رضا سليم بكسر في "عظمة الترقوة".. الأهلي يعلن التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الفحوصات الأولية إصابة رضا سليم لاعب الأهلي بكسر في عظمة الترقوة، تعرض لها اليوم أثناء المشاركة في مباراة الفريق أمام صن داونز ببطولة الدوري الأفريقي "دوري السوبر الأفريقي".

وكشفت الأشعة التي خضع لها رضا سليم تعرضه لكسر في 3 أجزاء من عظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيتها خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة لحين التعافي من الإصابة بشكل نهائي، إلا أنه لم تتحدد مدة غيابه عن الفريق حتى الآن.

الأهلي يودع الدوري الأفريقي على يد صن داونز

ودع الأهلي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل على يد صن داونز الجنوب أفريقي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي بإياب الدور قبل النهائي.

وجاء تعادل الأهلي ليكتب نهاية مشوار الفريق الأحمر في البطولة، حيث كان قد خسر في مباراة الذهاب بهدف دون رد على ملعب فريق صن داونز في جنوب أفريقيا.

دخل الأهلي المباراة بقوة هجومية كبيرة وشن هجمات كثيفة على الفريق الجنوب أفريقي وأهدر العديد من الفرص خلال نصف اللقاء الأول أبرزها ركلة الجزاء التي أهدرها علي معلول.

كما شهد الشوط الأول تصدي القائم لكرة محمود عبد المنعم كهربا وتصدي العارضة لتسديدة قوية من بيرسي تاو، وحرمان الأهلي من هدف التقدم في أكثر من فرصة خطيرة.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي شن هجماته على فريق صن داونز بأكثر من طريقة إلا ان الفريق الجنوب الأفريقي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه وحرمان الأهلي من التسجيل.

جمهور الأهلي يفجر غضبه في كولر واللاعبين

فجرت جماهير الأهلي غضبها في اللاعبين والمدير الفني مارسيل كولر بعد الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي والخروج من بطولة الدوري الأفريقي "دوري السوبر الأفريقي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تم تصويره من المدرجات رصد ردود أفعال الجماهير الغاضبة والتي قامت بإلقاء زجاجات المياه على اللاعبين والمدرب أثناء الخروج وترديد الهتافات ضدهم.

بكاء علي معلول بعد خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

دخل علي معلول لاعب الأهلي في نوبة بكاء بعد خروج الأهلي من بطولة دوري السوبر الأفريقي على يد صن داونز الجنوب أفريقي بعد الهزيمة بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور قبل النهائي.

وأهدر علي معلول ركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي ليحرم الفريق من هدف مهم في بداية المباراة كان سيسهل من مهمته من أجل العودة للمنافسة بقوة على بطاقة التأهل للنهائي.