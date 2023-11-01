مدرب صنداونز: بيرسي تاو لاعبي المفضل في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - عبر رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي عن سعادته بعد تخطي عقبة الأهلي في نصف نهائي بطولة السوبر ليج.

وقال موكوينا في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ أهنئ لاعبي فريقي بعد قتالهم أمام فريق قوي جداً مثل الأهلي ”.

وتابع: “ بيرسي تاو هو لاعبي المفضل في الأهلي وهو بمثابة إبن لي وقمت بتدريبه في أكاديمية صنداونز في وقت سابق ”.

وأضاف موكوينا: “ الآن نحن في مرحلة استشفاء قبل خوض مباراة النهائي أمام فريق الوداد المغربي ”.

وأكمل: “ لدي إحترام كبير للنادي الأهلي وهو فريق كبير للغاية وأظهرنا اليوم هذا الإحترام خلال المباراة ”.

وأتم: “ طالبت لاعبي فريقي بالإستمرار والمضي قدماً في مواجهة الأهلي الذي يمتلك جماهير رائعة وطالبت فريقي بالإستمتاع بهذه الأجواء ”.